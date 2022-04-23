Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayı için emekli ve memura zam sinyali verdi. Isparta Valiliği'nde düzenlenen iftar programında konuşan Bilgin, enflasyonist ortamda çalışanları ve emeklileri korumaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Isparta'dan bir haberi vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında yeniden işçilerimizi, kamu çalışanları, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemeleri yapacağımızın haberini vermek istiyorum" dedi.

KATSAYI ARTIŞIYLA DÜZENLEME

AKŞAM'ın edindiği bilgiye göre, temmuz öncesi emeklilerin katsayıları artırılacak. Ayrıca memurlar, kamu işçileri ve emeklilerin maaşları, enflasyon farkı eklenerek ödenecek.

Bakan Bilgin şöyle konuştu: "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik. Ayrıca yüzde 30'un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik. Temmuzda da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi, şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum."

Bilgin "Enflasyonun ağır yükünü biliyoruz. Bunun için verdiğimiz artış oranlarının erimemesi için bu olağanüstü süreçte sosyal koruyucu tedbirleri, politikaları uygulamaya devam edeceğiz" dedi. Alınan bilgiye göre, Bilgin'in sözünü ettiği memur emeklisinin maaşındaki düzeltmenin, katsayı artışına gidilerek yapılması gündemde. En düşük işçi emeklisi maaşında ise taban aylıkta iyileştirme yapılması düşünülüyor. Emekli Temmuz ayında ayrıca memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin maaşına enflasyon oranında zam yapılıyor.

ASGARİ ÜCRET PLANI

Asgari ücreti de aralıkta yeniden gündeme alacaklarını belirten Bilgin, "O tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" diye konuştu.

ENFLASYONU YENMEDE KARARLIYIZ

Ekonomik şartların bütün insanların, çalışanların üzerinde bir baskı oluşturduğuna değinen Bakan Bilgin, şöyle devam etti: "Bunu aşacak güce sahibiz, bunu aşacak güç Türkiye'nin üretim gücüdür. Geleceğe karşı asla kaygı duymuyoruz. Sorunumuz enflasyon. Bunu üretim artışıyla, ihracattan değer transferiyle, Türkiye'nin üretim ve ihracat gücüyle, Türkiye'nin refahını artırarak enflasyonu yenme konusunda kararlıyız. Uyguladığımız politikalar konusunda güvenimiz var."

İKRAMİYELER 27-29 NİSAN'DA HESAPLARDA

Bakanlık, 12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı. İkramiye uygulamasıyla yılda iki kere emekli vatandaşlara ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "4/A'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/B'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/C'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek."