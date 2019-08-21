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Memur zammı görüşmeleri... Bakan Selçık: Hakem Kurulu süreci başladı.

Memur zammı görüşmeleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Külliye'de düzenlediği basın toplantısında zam pazarlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, 'Müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci başladı.' dedi.

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Memur zammı görüşmeleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Külliye'de düzenlediği basın toplantısında zam pazarlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, ''Müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci başladı.'' dedi.

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