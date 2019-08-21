Memur zammı görüşmeleri... Bakan Selçık: Hakem Kurulu süreci başladı.
Memur zammı görüşmeleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Külliye'de düzenlediği basın toplantısında zam pazarlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, 'Müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci başladı.' dedi.
Memur zammı görüşmeleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Külliye'de düzenlediği basın toplantısında zam pazarlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, ''Müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci başladı.'' dedi.
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