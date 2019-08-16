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Memurlar ne kadar zam alacak?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur zammı görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur zammı görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayrıntılar geliyor..

 

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