Memurlar ne kadar zam alacak?
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur zammı görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur zammı görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ayrıntılar geliyor..
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur zammı görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ayrıntılar geliyor..
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