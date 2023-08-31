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Ekonomi

Memur zammı için kritik gelişme

Hakem Kurulu, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranını belirlemek için Sayıştay'da toplandı.

IHA31 Ağustos 2023 Perşembe 10:24 - Güncelleme:
Memur zammı için kritik gelişme
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde nihai kararını vermek için son kez toplandı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci, 22 Ağustos'ta sona erdi. Müzakerelerin ardından Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen genel zam oranlarında anlaşamazken, 11 iş kolunda ise taraflar uzlaşma sağladı. Uzlaşma sağlanamayan maddeler için taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu.

HAKEM KURULU KARARINI VERECEK

26 Ağustos'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün son toplantısını yapmak üzere Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplandı. Sayıştay binasında yapılan toplantıda kurul, Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikaların uzlaşmaya varamadığı maddeler ve memur ve memur emeklilerinin 2 yıllık süreçte alacağı genel zam oranlarında nihai kararını verecek.

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