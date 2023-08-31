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Ekonomi

Memur zammı ne kadar oldu? Son dakika Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

Son dakika haberi... Memur ve memur emeklilerine 2023-2024 yılları için yapılacak zam oranı belli oldu. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri sonrası zam oranı açıklandı. Buna göre; Memur zammı ne kadar oldu 2023? İşte son dakika Memur ve emeklilerin zam oranı

31 Ağustos 2023 Perşembe 14:28 - Güncelleme:
Memur zammı ne kadar oldu? Son dakika Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
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Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. 2024 yılında ve 2025'in ilk altı ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında açıklandı. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak 6 ayda bir enflasyon farkı alacak. Peki Memur zammı son dakika ne kadar oldu 2023? İşte detaylar...

SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu.

Bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, Memur ve memur emeklilerine 2023-2024 yılları için yapılacak zam oranını netleştirdi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos'taki son teklifini korudu. Zam teklifinde değişiklik yapılmadı.

Buna göre; 2024'ün ilk altı ayında Memur ve emeklilere yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak 6 ayda bir enflasyon farkı alacak.

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK!

Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı, sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak. 65 yaş, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi yaklaşık 2 buçuk milyon sosyal yardım ödemesi alan vatandaşın aldığı destek miktarı bu zam oranlarıyla yeniden şekillenecek.

Sosyal yardım ödemeleri, memur zammı ile yeniden belirlenecek.

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