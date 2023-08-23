Milyonlarca memur ve memur emeklisinin takip ettiği toplu sözleşme zammı için teklif süreci tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2024 için memur ve emekli maaşına yapılacak olan zam oranıyla ilgili teklifi açıkladı. Bakan Işıkhan anlaşma sağlanamayan memur ve emekli zam oranlarıyla ilgili nihai kararın belirleneceği tarihi de duyurdu. Peki Ocak 2024 memur zammı ne kadar olacak? İşte memur zammı toplu sözleşme sürecinde hükümetin zam teklifi

MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kısmi uzlaşma sağlanan kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin konuştu. Işıkhan, anlaşma sağlanamayan memur ve emekli zam oranlarıyla ilgili olarak "Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Tabii gönlümüzden geçen, mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu." dedi.

Kamu işveren heyeti olarak sosyal hakların yanında 2024 yılı için yüzde 15 ve yüzde 10, 2025 yılı içinse yüzde 6 ve 5 zam teklifi yapıldı.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ NEYDİ?

Hükümet son olarak 2024 için toplam yüzde 15+10, 2025 için ise toplam yüzde 6+5 zam teklif etmişti.

2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.

OCAK 2024 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle mali haklara yönelik görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

Memur ve memur emeklisine 2024 yılının ilk 6 ayı için yapılacak nihai zam oranını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından açıklanacak. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.