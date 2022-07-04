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Ekonomi

Memur zammında kritik gün

Milyonlarca memur ve memur emeklisi bugün yapılacak açıklamayı bekliyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı netleşecek.

4 Temmuz 2022 Pazartesi 08:19 - Güncelleme:
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Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi.

TÜİK, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.

Yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı maaşa yansıyacak

Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.

Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

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