Memura büyük müjde: Gelirleri kalem kalem artacak

Ek gösterge sistemi memurun kadro unvanı-derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek. Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi, adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak, kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak.

Bütün çalışanlara 600 puanlık ek gösterge artışı nedeniyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki hizmet sınıfı, unvan, derece baz alınarak birçok veri güncellenecek.

GÖSTERGE NASIL HESAPLANIYOR?

Özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarlarıyla açıklanan emeklilik tazminat tutarları en yüksek devlet memuru aylığına uygulanan yüzdelik oranlarla hesaplanıyor. En yüksek devlet memuru aylığı belirlenirken 1500 gösterge rakamı ile 8000 ek gösterge rakamı toplamı (9500) aylık katsayı ile çarpılıyor.

BAŞARILI MEMURA ÖDÜL ARTACAK

Üstün başarı belgesi alan memura en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadar (4 bin 756 lira) ödül verilirken, ek özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarları, kalkınmada öncelikli yörelere göre ödenen ek tazminat, maaşı artıran özel hizmet tazminatı da artacak. Bazı unvandaki personele yüzde 20-30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödeniyor. Ek gösterge artışıyla en yüksek devlet memuru maaşının artması Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan bazı personelin ilave ödemelerini de artıracak.

Sadece birinci derece için değil, tüm derecelerde artış yapılacak. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 2 bin 236 liradan 2 bin 380 liraya çıkacak.

KAMU İŞÇİSİNİN KIDEM TAVANI YÜKSELİYOR

Ek gösterge düzenlemesiyle ölen devlet memurunun yakınlarına ödenek ölüm yardımı tutarı 4 bin 756 liraya çıkacak. Belediyeler, il özel idarelerindeki kamu çalışanlarının sosyal denge tazminatı 2 bin 855 liraya yaklaşacak. İş Kanunu'na tabi işçilerin kıdem tazminatları yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

Kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılan emekli ikramiyesi ödemesi esas alınıyor. İdari İşler Başkanı'nın emekli ikramiyesine bağlı artış gösteren işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı tutarı da yükselecek. Ek gösterge düzenlemeleri kamu çalışanlarının aldığı aile, doğum, giyecek, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı kalemlerinin her birine de yansıyacak.

ÜCRETLER YENİDEN BELİRLENİYOR

Sabah'ın haberine göre, Çalışanlar arasında derece, kademe nedeniyle yaşanan dengesizlikler son bulurken 450 çeşit maaş da yeniden belirlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün kamu çalışanlarının yaptığı işe göre ücretlerinin yeniden belirlenmesi için çalışma başlattı.

Birinci adımda 560 bin sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlanacak, ikinci adımda da kamuda ücretler yeniden belirlenecek. Kamuda sözleşmeli istihdam edilen yazılımcı, bilgisayar mühendisi, doktor gibi meslek grubundakilere kadro hakkı verilecek.