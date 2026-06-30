Kafe ve restoranlarda yarın itibarıyla tüketiciyi daha ayrıntılı bilgilendirecek yeni uygulama başlayacak.

Düzenlemeyle menülerde ürünlerin kalori, besin değeri, içerik ve alerjen bilgileri yer alacak.

İşletmeler bu bilgileri basılı menülerin yanı sıra QR kod, dijital ekran veya broşür aracılığıyla da sunabilecek.

Ulusal zincir restoranlar için uygulama 1 Temmuz'da zorunlu hale gelirken, diğer işletmelere uyum için kademeli geçiş süresi tanındı.

Düzenlemeyle tüketicilerin daha bilinçli tercih yapması ve gıda konusunda şeffaflığın artırılması hedefleniyor.