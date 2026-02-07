Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam" başlığıyla yapılan paylaşım üzerine başlattığı incelemenin ardından, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren işletmeye ceza uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

05.02.2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, "Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam" başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır.

Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; "Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15.000 TL +% 12 servis olmak üzere toplamda 16.800 TL ye hizmet verirken, şuan çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16.500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini" beyan ettikleri görülmüştür.

Bu kapsamda, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle, haksız ticari uygulamaların bir

örneğine sebebiyet veren bu işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmış olmasına rağmen, servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığı da aşikardır.

Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili Şirkete 1.860.170-TL idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması sebebiyle 6502 sayılı Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 4. Fıkrasına aykırılık ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle anılan yönetmeliğin 5.maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık oluştuğu tespit edilmiş ve Bakanlığımızca idari işlem uygulanmıştır.

Şüphe yok ki!

Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir.