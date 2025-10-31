İSTANBUL 19°C / 11°C
Merak edilen daireler görüntülendi... Bakan Kurum'dan ''Yüzyılın Konut Projesi'' paylaşımı

Sosyal medya hesabından Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek yapılara ilişkin örnek daireleri içeren bir video paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?' ifadesini kullandı.

31 Ekim 2025 Cuma 11:23
Merak edilen daireler görüntülendi... Bakan Kurum'dan ''Yüzyılın Konut Projesi'' paylaşımı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, proje kapsamında inşa edilecek yapılara ilişkin örnek daireleri içeren videoya yer verdi. Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?" ifadesini kullandı.

KONUTLAR, 80 VE 65 METREKARELİK 2+1 VE 55 METREKARELİK 1+1'LERDEN OLUŞACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 500 bin evin 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Konutların fiyatı ve taksit tutarları ise İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

Buna göre, Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Taksitleri ise 1+1 konutların 6 bin 750 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin ise 9 bin 938 lira olacak.

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. Bu konutların taksitleri ise 1+1'ler 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'ler 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

