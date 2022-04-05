Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yıl sonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.

YENİ EMEKLİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet 2018 yılından bu yana bayram ikramiyelerini aralıksız yatırıyor.

2 MAYIS'TAN ÖNCE MAAŞ HESAPLARINDA OLACAK

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da Bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı.

Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE DE ENFLASYON DİKKATE ALINABİLİR

Sabah'ın haberine göre, En düşük emekli aylığı da 1500 liradan 2500 liraya Bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hâkimken nihai kararın Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor. Bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.

İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE YATACAK

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor.

Vefat eden sigortalıdan aylık alan hak sahiplerine hisseleri oranında ödeme yapılıyor.

İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE ÖDEME

İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi veriliyor.

İş göremezlik oranı yüzde 50 ise bayram ikramiyesinin yarısı ödeniyor. Bayram ikramiyelerinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

Birden fazla dosyadan geliri olanlara en fazla aylık imkânı veren dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren SSK, Bağ-Kur kapsamında çalışanlar ve memurlar da ikramiye alabilecek.