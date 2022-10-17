Mercedes ve Apple'dan dev iş birliği! ''Kelimelerle anlatılması imkânsız bir deneyim''

Apple Music, geçen yıl iPhone, Mac, HomePod ve Apple TV de dahil olmak üzere bazı cihazlarda Dolby Atmos ile spatial audio, yani uzamsal ses özelliğini test etmeye başlamıştı. Mercedes-Benz de bugün, belirli araçlara Apple Music'in uzamsal ses desteğini getirdiğini duyurdu.



HER YÖNDEN GELİYOR

Apple'a göre dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, film veya video izlerken sesin her yönden geldiği hissini uyandıran, sinema salonlarındakine benzer bir ses deneyimi yaşatıyor.

KELİMELERLE ANLATILMASI İMKÂNSIZ BİR DENEYİM

Apple'ın Apple Music ve Beats'ten sorumlu Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, yayınlanan basın açıklamasında "Spatial Audio, sanatçıların üretim sürecinde ve hayranların müzik dinleme deneyiminde devrim yaratıyor ve bu kelimelerle anlatılması imkânsız bir deneyim getiriyor. Bunu takdir etmek için mutlaka kendiniz duymalısınız" diyor.

Schusser ayrıca şunu "Mercedes-Benz ile birlikte artık dünyanın dört bir yanındaki abonelerimize tamamen sürükleyici müzik sunmak için daha da fazla fırsata sahibiz."

100 BİN DOLARDAN FAZLA

Mercedes-Benz'in uzamsal ses entegrasyonun ucuza gelmediğini belirtmek gerek. Mercedes-Benz, Dolby Atmos'u birinci sınıf Maybach, S-Class'ın yanı sıra otomobil üreticisinin en yeni MBUX arayüzü ve 31 hoparlörlü Burmester 3D veya 4D ses sistemi ile birlikte gelen elektrikli EQS ve EQE modellerine eklemeye başladı. Araçların kendileri 100 bin dolardan fazlaya mal oldu.

KUSURSUZ DENEYİM, DONANIM VE YAZILIM

Mercedes-Benz Group'un Baş Teknoloji Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Markus Schäfer ise, "Müşterilerimize müzik deneyimi sunmak için rakipsiz bir endüstri lideri ile güçlerimizi birleştirdik" dedi.

Schäfer, "Araçlarımızın, Dolby Atmos ile Sürükleyici Uzamsal Sese sahip ilk Apple dışı cihazlar olacağından gurur duyuyoruz. Bu kusursuz deneyim, donanım ve yazılımı sorunsuz bir şekilde entegre ederek araç içi eğlencenin nasıl heyecan verici yeni seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

STAR GAZETESİ

