Merkez artık ekonomiye çok güçlü destek verecek
Merkez Bankası’ndaki görev değişimine değinen Başkan Erdoğan, faiz konusunda yaşanan tıkanıklık nedeniyle tüm ülkenin bedel ödediğini söyledi. Başkan Erdoğan “Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir. Faiz politikalarının nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası’ndaki görev değişimine değinerek “Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir” dedi. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu’na katılan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanlığı’nda yapılan görev değişikliğinden dolayı özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. “Davul birilerinde tokmak birilerinde” diyen Erdoğan “Yanlış bir anlayış, bedelini kim ödeyecek? Siyasetçi ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak? Banka başındaki yaşayacak. Yok böyle bir şey. Verilen her türlü, bu noktadaki istişare neticesindeki karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini de ne yapmıştır, almıştır” ifadelerini kullandı.
FAİZCİLER SAVUNUYOR
Erdoğan “Faiz denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor. Bundan sonraki süreçte faiz politikamızın nasıl, hangi türde şekillendiğini de en kısa zamanda göreceksiniz” dedi. Erdoğan, faizin ‘enflasyonun da anası’ olduğunu belirterek, faizi yüzde 63’ten alıp, yüzde 4.6’ya indirdiklerinde yüzde 30 olan enflasyonun yüzde 7 küsüre indiğini anımsatarak, “Bunu gören Batı, süratle bize Gezi olaylarıyla müdahale etmiştir, çift haneli rakamlara çıkmıştır. Şimdi tekrar bunu tek haneli rakamlara indirmek durumundayız. Bunu da başaracağız. Ama Türkiye’deki bazı faizciler, şunlar, bunlar, vesaire bundan rahatsız olabilir. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Kararlıyız ve bu işi de bitireceğiz” diye konuştu.
TIKANIKLIK VARDI
Yeni yönetim sisteminde, Merkez Bankası Başkanını atama görevinin, ülkenin diğer politikalarıyla birlikte ekonomi politikasından da sorumlu olan Cumhurbaşkanına bırakıldığına vurgu yapan Erdoğan, “Eğer ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilmiş olsaydı böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı. Ama orada bir tıkanıklık var ve bunun bedelini tüm ülke, tüm millet hep birlikte ödüyoruz. Göz göre göre ülkemizin sırtına böyle bir yükün bindirilmesine rıza göstermek Cumhurbaşkanı olarak bizim görevimizi ihmal etmemiz anlamına gelirdi. Bunun için gereken istişareleri yaptık, kararımızı aldık ve uyguladık. İnşallah bundan sonra Merkez Bankası, ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir” ifadelerini kullandı.
IMF DEFTERİ KAPANDI
Erdoğan “Şimdi bize IMF’yi tavsiye edenler var, o kapı kapanmıştır. Bizim için IMF diye bir şey söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN’DAN HAK-iŞ iŞÇiLERiNE DESTEK
Başkan Erdoğan, Hak-İş Olağan Genel Kurulu’ndaki konuşmasının başında, 31 Mart seçimlerinin ardından özellikle CHP ve HDP’ye mensup belediyelerde sendikalardan istifa ettirilen 17 bine yakın ve işten atılan 800’e yakın Hak-İş üyesi olduğunu hatırlatarak “Mücadelenizde yanınızdayım” mesajı verdi. Erdoğan, şunları söyledi: “Seçimlerden önce hak, hukuk, adalet laflarını ağızlarından eksik etmeyenlerin, seçimlerin ardından haksızlık, hukuksuzluk ve faşizm abideleri haline dönüşmesini üzüntüyle takip ediyoruz. Sendika değiştirme baskısı, işçinin hak arama mücadelesine yönelik aleni bir saldırıdır. Hele hele sırf siyasi düşüncesinden dolayı insanları işten atarak, ekmeğinden, aşından, çoluğunun çocuğunun nafakasından mahrum etmek, şehit yakınlarını istiskale yeltenmek, partizanlığın en sefil, en aşağılık halidir. Hak-İş, işte bu ideolojik sapkınlıklara, insani duyarsızlıklara, zulmlere karşı mücadele ederek, bu günlere gelmişti. İnşallah 31 Mart’ın ardından belediyelerde yaşanan tehlikeli gidişin önünü de hep birlikte mücadele ederek keseceğiz” dedi. Erdoğan “Bolu Belediyesi’nde, Genel Başkanlarının ‘Hiç kimse dışarıya atılmayacak’ dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum ve bu akşam başka, sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum. Unutmayın ki Rezzak-u Alem olan Allah’tır, CHP değil. Bir kapı kapanır binlerce kapı açılır, hukuk yoluyla haklarımızı sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.
Geçici işçilere müjde
Erdoğan konuşmasında geçiçi işçiler için bir de müjde verdi. Erdoğan “Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. Bu talebi Hazine ve Maliye Bakanımız bana iletti. Bu 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun” dedi.
Hak-iş’ten CHP’ye çağrı
Toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Arslan “Sonuç alıncaya kadar, işten atılanlar işlerine dönünceye, sendikal baskılar son buluncaya kadar mücadelemiz devam edecek” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenen Arslan, “Yeni bir dönem var, gelin masada oturalım, müzakere edelim, arkadaşlarımız işlerine dönsünler, toplu sözleşmeler imzalansın. Kol kola bu masadan birlikte kalkalım. Bizim derdimiz işçiler, emekçiler ve onların hakları” dedi.
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