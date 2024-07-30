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Ekonomi

Merkez bankalarından yılın ilk yarısında rekor seviyede altın alımı

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının altın alımlarının yılın ilk yarısında 483 ton ile rekor seviyeye çıktığını bildirdi.

AA30 Temmuz 2024 Salı 10:24 - Güncelleme:
Merkez bankalarından yılın ilk yarısında rekor seviyede altın alımı
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Dünya Altın Konseyi, "Altın Talep Eğilimleri - 2024 İkinci Çeyrek" başlıklı raporunu yayınladı.

Raporda, küresel tezgah üstü hariç altın talebinin yılın ikinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 929 tona düştüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde, tezgah üstü alımlar da eklendiğinde, altın talebinin yüzde 4 artarak 1258 tona çıktığı bilgisine yer verilen raporda, merkez bankalarının gerçekleştirdiği alımların ise ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 39 azalarak 183 tona düştüğü kaydedildi.

Raporda, düşüşe rağmen bunun sağlıklı bir alım düzeyi olduğu değerlendirmesine yer verilerek, "İlk çeyrekteki alımlar da eklendiğinde, merkez bankalarının altın alımları yılın ilk yarısında 483 ton ile rekor seviyeye çıktı." denildi.

Gelecek dönemlerde merkez bankalarının altın talebinin güçlü kalmaya devam etmesinin beklendiği aktarılan raporda, "Yaptığımız ankette, merkez bankalarının rezervlerinde altın tutmasının başlıca nedenleri arasında güvenliğin birincil motivasyon olduğu görülüyor." ifadesine yer verildi.

Raporda, anket sonuçları ve yılın ilk yarısında elde edilen veriler doğrultusunda merkez bankalarının yıl boyunca altın alımlarını önemli oranda sürdüreceğinin öngörüldüğü değerlendirilerek, "Merkez bankaları yine önemli bir yıllık toplama doğru gidiyor gibi görünürken, bunun önceki iki yılın hacimlerine eşit olup olmayacağı veya onları geçip geçmeyeceği henüz belli değil." denildi.

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