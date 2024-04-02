İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,887
  • EURO
    34,7154
  • ALTIN
    2349.05
  • BIST100
    9004.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası açıkladı: FAST işlem tutarları değişti
Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı: FAST işlem tutarları değişti

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi işlem tutar limitleri; 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya yükseltilecek.

AA2 Nisan 2024 Salı 10:15 - Güncelleme:
Merkez Bankası açıkladı: FAST işlem tutarları değişti
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurusunda, TCMB tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'in, Türkiye'de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağladığı, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaştığı belirtildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Aralık 2023'te planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak 4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecektir."

  • FAST-TR
  • Para transferi
  • Karekod kullanımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.