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Ekonomi

Merkez Bankası ''Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'' yayım saatini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun kamuoyuyla paylaşılma saatinin 18.00 olarak güncellendiğini bildirdi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 14:48 - Güncelleme:
Merkez Bankası ''Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'' yayım saatini güncelledi
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TCMB tarafından yapılan açıklamada, "TCMB ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında gerçekleştirilen mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ve Özel Kapsamlı TÜFE göstergelerinin üretilmesine yönelik istişare grubu toplantıları tamamlanmıştır. TÜİK tarafından ilgili göstergelerin, her ay TÜFE haber bülteninin yayımlanmasından bir iş günü sonra, saat 16.00'da TÜİK internet sitesinde yayımlanacağı kamuoyuna duyurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu mevsim etkilerinden arındırılmış verilerin kullanılabilmesine yönelik olarak, Banka tarafından yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun kamuoyuyla paylaşılma saatinin resmi fiyat istatistiklerinin yayımlanmasını izleyen iş günü içinde saat 10.00 yerine 18.00 olarak güncellendiği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, TÜİK tarafından yayımlanan mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerin kullanıldığı ilk Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu 4 Ekim tarihinde saat 18.00'de yayımlanacaktır." denildi.

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