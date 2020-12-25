İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2020 Cuma / 10 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5792
  • EURO
    9,2425
  • ALTIN
    457.842
  • BIST100
    1434.24
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon mesajı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon mesajı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 'TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak' dedi.

AA25 Aralık 2020 Cuma 11:37 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 11:50
ABONE OL

Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir.

TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak.

Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır.

Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar.

Ekonomimiz son çeyrekte, 3. çeyrekte oluşan güçlü momentumu, ivmeyi sürdürmektedir. Üretim, tüketim ve yatırımda güçlü ivme devam etmektedir.

Son çeyreğe ilişkin göstergeler, ekonomik faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.