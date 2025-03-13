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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a ödül

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'a, Foreign Policy Association (FPA) Medal ödülü verildi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a ödül
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New York'ta düzenlenen törende, Karahan'a, TCMB'nin uluslararası kuruluşlar ve küresel merkez bankalarıyla ilişkileri ve kamuoyunun bilgisini artırmaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, FPA Medal ödülü takdim edildi.

Karahan, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödülü sadece bireysel olarak değil, sorumlu ekonomik yönetişimi geliştirmek için yorulmadan çalışan herkesin kolektif başarısının bir sembolü olarak kabul ediyorum." dedi.

Türkiye'deki dezenflasyon sürecine de değinen Karahan, bu süreçte diğer devlet kurumlarının eşgüdüm katkılarına dikkati çekti.

TCMB Başkanı Karahan'ın New York'taki temasları, yatırımcı kuruluşlarla yaptığı görüşmelerle devam etti.

Karahan, New York Fed'in yanı sıra AA'nın New York Ofisine ziyarette bulundu.

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