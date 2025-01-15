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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon, düşüşünü sürdürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'de enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü söyledi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 20:15 - Güncelleme:
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon, düşüşünü sürdürüyor
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Karahan, Londra'da "Türkiye'de Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü belirten Karahan, hizmet enflasyonunda da azalış kaydedildiğini ifade etti.

Karahan, geriye dönük endeksleme kapsamındaki kalemlerin hizmet enflasyonunun yüksek seviyelerde kalmasına neden olduğunu aktardı.

TEMEL ENFLASYON TRENDİNİN DÜŞÜŞ KAYDETTİĞİNİ AÇIKLADI

Kira enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayan Karahan, temel enflasyon trendinin düşüş kaydettiğini dile getirdi.

Karahan, sanayi sektöründeki firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini kaydetti.

Kurumsal enflasyon beklentilerinde de olumlu yönde gelişmeler görüldüğünü aktaran Karahan, hane halkı enflasyon beklentilerinde de iyileşmelerin başladığını bildirdi.

Karahan, mücevher hariç tüketim malları ithalatının ılımlı seyrettiğini söyledi.

ILIMLI BİR HIZDA DEVAM EDİYOR

Hizmet üretiminin ılımlı bir hızda devam ettiğini belirten Karahan, büyüme kompozisyonunun net ihracata doğru kaydığını dile getirdi.

Karahan, Türk lirası mevduatın payının artmaya devam ettiğini belirtti. Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşün devam ettiğini kaydeden Karahan, KKM hesaplarının sınırlı bir bölümünün dövize döndüğünü dile getirdi.

Karahan, rezerv yeterliliğinde önemli ölçüde iyileşme görüldüğünü vurguladı.

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