Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıda, 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 42'nci maddesi gereğince Merkez Bankasının faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan toplantıda konuşma yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Enflasyon görünümünde kalıcı bozulmaya izin yok. Temel amaç fiyat istikrarında süreklilik."

"Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik."

"Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz."

"Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, stabilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız."