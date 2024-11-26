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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan, TBB üyeleriyle bir araya geldi

TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AA26 Kasım 2024 Salı 13:43 - Güncelleme:
Merkez Bankası Başkanı Karahan, TBB üyeleriyle bir araya geldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

TBB'nin açıklamasına göre, TCMB'nin Ümraniye'deki yerleşkesinde gerçekleşen ve 3 ayda bir yapılan mutat toplantının gündemini, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler oluşturdu.

Toplantıda, güncel makroekonomik veriler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildi.

TCMB Başkanı Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eş güdümlü çalışmalarından memnuniyetlerini ifade etti.

  • TCMB Başkanı
  • Karahan
  • Bankalar Birliği

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