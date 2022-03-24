Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının ilk yatırımcı toplantısında kritik mesajlar verdi.

Kavcıoğlu'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" dedi.

"Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı"

"Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"