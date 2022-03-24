İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2022 Perşembe / 21 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8309
  • EURO
    16,3621
  • ALTIN
    926.539
  • BIST100
    2196.59
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek

AA24 Mart 2022 Perşembe 11:31 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 11:36
ABONE OL

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının ilk yatırımcı toplantısında kritik mesajlar verdi.

Kavcıoğlu'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" dedi.

"Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı"

"Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.