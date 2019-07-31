Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası aşağı yönlü bir seyir izleyen dolarda düşüş hızlandı. Dolar/TL 5,53 seviyesine inerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Merkez Bankası dolar kuru ne kadar? Fed faiz indirirse dolar ne olur? sorularının yanıtları heyecanla takip ediliyor. Piyasaların gözü bugün açıklanacak olan Fed fazi kararına çevrildi. 2 Nisan tarihinde 5,46 seviyesini gören dolar, bu tarihten sonra en düşük seviyesini 5,54 ile bugün görmüş oldu. Dolar şu sıralar 5,52'den, euro ise 6,16'dan işlem görüyor. 31 Temmuz dolar kuruna anlık olarak haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MERKEZ BANKASI DOLAR KURU NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,5380 5,5390

Avro 6,1840 6,1850

Sterlin 6,7250 6,7580

ANKARA

ABD Doları 5,5000 5,5600

Avro 6,1350 6,2050

Sterlin 6,6390 6,7940

KÜRESEL PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı.

Fed'in politika faizini en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim beklentileri yüzde 20 seviyelerinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada Fed'den daha büyük bir faiz indirimi beklediğini kaydetti. Fed, haziran toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 bandında sabit bırakmıştı.

Yurt içinde, küresel piyasalardaki negatif seyir ve iki günlük yükselişin ardından dün etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 azalışla 102.686 puandan tamamladı. Dün 5,5490 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5590 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon görülebileceğini kaydetti.

Fed kararları öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.600-105.000 geniş bandının takip edileceğini söyledi. Analistler, dolar/TL'de ise 5,56'nın altındaki kısa vadeli hedefin 5,50 seviyesi olacağını tahmin etti.