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Merkez Bankası dolar kuru ne kadar? Serbest piyasada dolar kuru bugün ne kadar?

Merkez Bankası dolar kuru ne kadar? Serbest piyasada dolar kuru bugün ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm ekonomi takipçileri tarafından merak ediliyor. Dolar/TL, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın bundan sonraki faiz indirimlerinin daha sınırlı olacağı beklentisini teyit eden açıklaması ile pozitif seyrine devam ederken, kur 5.70 seviyesinin altına indi. 26 Eylül İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankası dolar kuru ne kadar? Serbest piyasada dolar kuru bugün ne kadar? gibi soruların yanıtları merak konuus oldu. Dolar/TL hafta başında test ettiği 5.75 seviyesinden aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün ASO toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasıyla kur 5.70 altına çekildi. Uysal, para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını açıkladı. 
 
26 EYLÜL DOLAR KURU NE KADAR?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
 

 
 
İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,6950   5,6960   
Avro         6,2420   6,2430   
Sterlin      7,0220   7,0570   
                               
ANKARA                         
ABD Doları   5,6650   5,7250   
Avro         6,2000   6,2700   
Sterlin      6,9580   7,0990   
 
    

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