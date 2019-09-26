Piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankası dolar kuru ne kadar? Serbest piyasada dolar kuru bugün ne kadar? gibi soruların yanıtları merak konuus oldu. Dolar/TL hafta başında test ettiği 5.75 seviyesinden aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün ASO toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasıyla kur 5.70 altına çekildi. Uysal, para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını açıkladı.

26 EYLÜL DOLAR KURU NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,6950 5,6960

Avro 6,2420 6,2430

Sterlin 7,0220 7,0570

ANKARA

ABD Doları 5,6650 5,7250

Avro 6,2000 6,2700

Sterlin 6,9580 7,0990