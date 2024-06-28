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Ekonomi

Merkez Bankası enflasyon beklentilerini yayınladı

Enflasyon beklentilerini yayınlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve hanehalkı için gerilerken, reel sektör için yükseldiğini açıkladı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 10:39 - Güncelleme:
Merkez Bankası enflasyon beklentilerini yayınladı
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TCMB, Haziran ayına ilişkin 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayınladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ HANEHALKI İÇİN GERİLEDİ

Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,4 puan azalarak yüzde 31,8 seviyesine, hanehalkı için 4,6 puan düşerek yüzde 71,5 seviyesine gerilerken, reel sektör için 0,2 puan artarak yüzde 56,2 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,4 puan artarak yüzde 33,5 seviyesinde gerçekleşti.

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