Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı! Merkez Bankası enflasyon tahmini ne oldu?

Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı. Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklamasını takip edenler Merkez Bankası Enflasyon Raporu nedir? sorusunun yanıtını merak ediliyorlar. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Ayrıca analistler, Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon görülebileceğini kaydetti. Merkez Bankası, "Enflasyon Raporu 2019-III"ü bugün yayımlayacak. Saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, TCMB Başkanı Murat Uysal açıklamalar yaptı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminine haberimizin içerisinden ulaşabilirisniz.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi" dedi. Uysal, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin 0,7 puan düşürülerek yüzde 13,9'a çekildiğini duyurdu. 2020 tahmini yüzde 8.2, 2021 tahmini ise yüzde 5.4 olarak belirlendi.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU NEDİR? Merkez Bankası belirli aralıklarla yayımladığı raporlarla enflasyon görünümü, orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminlerini, enflasyonu etkileyen unsurları ve görev alanına giren konulara ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaktadır. Banka ayrıca finansal piyasalar, finansal istikrara yönelik gelişmeler ve riskler ile para politikası görünümü hakkındaki görüşlerini de yayımladığı raporlarla kamuoyu ile paylaşmaktadır.

KÜRESEL PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı.

Analistler, bugün saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon görülebileceğini kaydetti.

Fed kararları öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.600-105.000 geniş bandının takip edileceğini söyledi. Analistler, dolar/TL'de ise 5,56'nın altındaki kısa vadeli hedefin 5,50 seviyesi olacağını tahmin etti.