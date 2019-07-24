Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? Merkez bankası faiz kararı açıklaması saat kaçta? soruları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yarın yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir araya gelerek faiz kararını verecek. Merkez Bankası faiz açıklaması saat 14.00'da yapılacak. Merkez Bankası faiz toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı 6 Temmuz'da görevden almasının ardından gerçekleşecek ilk toplantı olacak. Merkez Bankası faiz açıklaması heyecanla bekleniyor. Merkez bankası faiz kararı hakkında son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı yarın yapılacak. Merkez Bankası faiz kararı açıklaması 25 Temmuz’da yapılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yarın yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir araya gelerek faiz kararını verecek. Karar yarın TSİ 14.00'da açıklanacak.

FAİZDE 4.5 YIL SONRA İLK İNDİRİM GELİYOR

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Merkez Bankası, enflasyondaki hızlı düşüşle birlikte perşembe günü en az 2.5 puan faiz indirimi yapacak. Atılacak bu adım kredi faizlerindeki düşüşü hızlandırıp, ekonominin toparlanmasını destekleyecek.

MERKEZ BANKASI SON TOPLANTISINDA NE KARAR VERİLMİŞTİ?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.