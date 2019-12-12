Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası faiz beklentisi ne? Merkez Bankası faiz kararı doları nasıl etkileyecek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12.50'ye çekmesini bekliyorlar. Son üç toplantısında toplam 10 puanlık faiz indirimi yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası faiz kararına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,72 olan aralık ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,59'a geriledi. 2020 Ocak ayı TÜFE beklentisi aynı anket döneminde yüzde 1,26'dan yüzde 1,16'ya düştü.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 12,18 iken, aralıkta yüzde 11,62'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,46'dan yüzde 10,07'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,16'dan yüzde 8,94'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9055'ten 5,8166'ya düştü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise önceki döneme göre artarak 6,3239'dan 6,3527'ye yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 585,8 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler fazlası beklentisi, bu dönemde 1 milyar 206,1 milyon dolara çıktı. Bir önceki anket döneminde 13,3 milyar dolar olan 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi de bu anket döneminde 13,9 milyar dolara çıktı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Merkez Bankası faiz kararının doları nasıl etkileyeceği de faiz kararının açıklanmasının ardından belli olacak.