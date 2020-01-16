16.01.2020 10:02 - Güncelleme: 16.01.2020 10:02

Merkez Bankası 2020 yılının ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal beklenen faiz kararını saat 14:00 itibari ile düzenlenecek olan basın toplantısında açıklayacak. Piyasaların gözü Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz kararını heyecanla bekliyorlar. Merkez Bankası faiz beklentisi ne? Merkez Bankası faiz kararı doları nasıl etkileyecek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Dolar/TL güne 5,87 seviyesinden başladı, gözler Merkez Bankası'nın saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararında. Merkez Bankası faiz kararına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.









MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısı bugün yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal beklenen faiz kararını saat 14:00 itibari ile düzenlenecek olan basın toplantısında açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dolar/TL güne 5,87 seviyesinden başladı, gözler Merkez Bankası'nın saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararında. Piyasa bugün Merkez Bankası'nın faizleri indirip indirmeyeceğini merak ediyor.





MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARI NE KADARDI?

Merkez Bankası 2019 toplantı tarihi takvimine göre, bu yılın son toplantısı yapıldı. Merkez Bankası yılın son toplantısında da 200 baz puanlık indirim yaptı. Politika faizi 2 puan indirimle yüzde 12'ye düşürüldü. Böylelikle 2019 yılındaki toplantılarda toplamda 12 puanlık indirim gerçekleşmiş oldu.

Kararla ilgili Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte." denildi.