Merkez Bankası faiz indirimi doları nasıl etkileyecek? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz indirimi doları nasıl etkileyecek? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün tüm piyasların gözü Merkez Bankası faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre; Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14,00'e çekti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, 'Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır.' denildi. Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında da piyasaların nasıl etkikeneceği merka konusu oldu.
Merkez Bankası faiz indirimi doları nasıl etkileyecek? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Para Politikası Kurulu (PPK) ekim ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Beklentilerin üzerinde gelen faiz indiriminin ardından Dolar/TL 5.74'lerden 5.77'lere geldi. TCMB bugünkü faiz indirimle 3 seferde toplam 10 puanlık faiz indirimi yapmış oldu. Merkez Bankası faiz indiriminin piyasaları nasıl etkileceği merak ediliyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ DOLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14,00'e çekti.
Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada kararın ardından 5,75 seviyesinde yer alıyor.
BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,66 yükselişle 100.447,23 puandan başladı. Ardından 100 binin üzerinde seyrine devam ediyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14,00'e çekti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır." denildi.
Kurul, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini bildirdi.
"Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur." denilen açıklamada, "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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