Merkez Bankası faiz indirimi doları nasıl etkileyecek? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz indirimi doları nasıl etkileyecek? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün tüm piyasların gözü Merkez Bankası faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre; Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14,00'e çekti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, 'Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır.' denildi. Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında da piyasaların nasıl etkikeneceği merka konusu oldu.