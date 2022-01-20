20 Ocak 2022 Perşembe 10:51 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:51

Merkez Bankası faiz kararı için gözler piyasalara odaklandı. Başta yatırımcılar olmak üzere, ekonomi ile ilgilenen vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?" sorularına cevap arıyor. Toplantı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek. Ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı tahmini haberimizde yer alıyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantısının gerçekleşeceği saat.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılında Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'den yüzde 14'e çekmişti.

Merkez Bankası, PPK toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanarak faiz kararını verecek. 2022 yılının ilk faiz kararının açıklanacağı Merkez Bankası toplantısı bugün gerçekleşecek.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı saat 14:00'te gerçekleşecek. Toplantı sonrası 2022'nin ilk faiz karar metni açıklanacak.

Merkez Bankası Faiz kararı metnindeki bildiri, gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajları barındıracak.

Merkez Bankası faiz kararı bu ay politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulması yönünde olması bekleniyor. Merkez Bankası faiz indirimi gerçekleştirdiği eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında faiz oranını toplam 500 baz puan indirimle yüzde 14 seviyesine çekmişti.



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası PPK toplantısına yönelik faiz kararı tahmini ve piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Merkez Bankası faiz kararına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SABİT KALABİLİR

ForeksHaber Merkez Bankası Faiz Kararı Tahmini anketine katılan 17 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, ekonomistlerden 1'i faizin 125 baz puan indirimle yüzde 12,75'e çekileceği tahmininde bulundu.

MERKEZ BANKASI BAE İLE SWAP ANLAŞMASI İMZALADI

Öte yandan Merkez Bankası, BAE ile yapılan mutabakatı açıkladı. Merkez'den yapılan duyuruya göre, swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar BAE dirhemi ve 64 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

3 YIL GEÇERLİ OLACAK

İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma 3 yıl geçerli olacak. BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanan anlaşma, karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.