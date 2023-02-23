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Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

Piyasaları etkileyecek olan Merkez Bankası faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu'na (PPK) çevrildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu. Merkez Bankası faiz kararı beklentisi de 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentisi

23 Şubat 2023 Perşembe 10:44 - Güncelleme:
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?
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Merkez Bankası faiz kararı, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Merkez Bankası, gerçekleştirdiği 500 baz puanlık son faiz indirim döngüsünü Kasım ayında tamamlamış Aralık ve Ocak aylarında yaptığı toplantılarda politika faizini beklentilere paralel yüzde 9 olarak sabit tutmuştu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında depremin ekonomiye etkilerini sınırlamak için faiz kararı indirimi yönünde bir açıklama bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı 23 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

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