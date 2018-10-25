Merkez Bankası faiz kararı son dakika TCMB döviz kurları 2018 bugün Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta yapılacak

Merkez Bankası faiz kararı son dakika TCMB döviz kurları 2018 bugün ne durumda? Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta yapılacak? Merkez Bankası kararı açıklandı mı? 25 Ekim 2018 Merkez Bankası faiz oranları yüzde kaç? Merkez Bankası faizi artırır mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Merkez Bankası kararı öncesi dolar, 5.70'in üzerinde! Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolar/ TL güne 5.71 TL'den başladı. Salı günü sert dalgalanan dolar/TL dün 5.68'e kadar gerilemişti. Bir önceki toplantısını 13 Eylül’de yapan ve bu toplantıda haftalık repo ihale faiz oranını yüzde 17.75’ten yüzde 24’e çıkaran Merkez Bankası’nın bugünkü toplantıda bir faiz artırımına gitmesi beklenmiyor. Merkez Bankası’nın ekim ayında şimdiye kadar yüzde 24 düzeyinde oluşan ortalama fonlama maliyeti piyasa faizinin öyle çok da altında değil. Merkez Bankası 13 Eylül'de yapılan toplantıda faizleri 625 baz puan artırmıştı. Hatta oranların birbirine eşit olduğu bile söylenebilir. Detaylar star.com.tr'de.

MERKEZ BANKASI SAAT KAÇTA TOPLANIYOR?

Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRIR MI?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 25 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA’nın anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinde değişiklik beklemiyor. Bir önceki toplantısını 13 Eylül’de yapan ve bu toplantıda haftalık repo ihale faiz oranını yüzde 17.75’ten yüzde 24’e çıkaran Merkez Bankası’nın bugünkü toplantıda bir faiz artırımına gitmesi beklenmiyor.





Beklenmiyor, çünkü Merkez Bankası’nın ekim ayında şimdiye kadar yüzde 24 düzeyinde oluşan ortalama fonlama maliyeti piyasa faizinin öyle çok da altında değil. Hatta oranların birbirine eşit olduğu bile söylenebilir.

Piyasada kısa vadeli mevduata Merkez Bankası’nın fonlama maliyetinden daha yüksek faiz uygulayan bankalar var ama tüm bankalar bazında bütün mevduatın ortalama faizi yüzde 24.11 düzeyinde. Bu oran 12 Ekim’deki durumu gösteriyor.



Dolayısıyla piyasadaki faizle Merkez Bankası faizinin hemen hemen aynı düzeyde bulunması ve bundan daha önemlisi piyasada faizin yukarı gideceğine ilişkin bir beklenti olmaması Merkez Bankası’nın elini güçlendiriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolar/ TL güne 5.7152 TL seviyesinden başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.



İTTİFAK AÇIKLAMASIYLA SERT DALGALANDI



Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AKP'den gelen açıklamalarla salı sert dalgalanan dolar/TL dün geriledi. Dolar/TL dün güne 5.75 civarında başladıktan sonra gün boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi ve 5.68'e kadar geriledi.



BRUNSON DAVASI SONRASI 5.52 TL'YE KADAR GERİLEDİ



Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.

İŞTE MERKEZ BANKASININ SON SEKİZ YILIN FAİZ ORANLARI

FAİZ ANKETİ

Ankete katılan ekonomistlerin 17’si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken, 2 ekonomist ise politika faizinde 100 baz puanlık artış öngörüyor.



13 Eylül’de gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında politika faizi 625 baz puan artırılarak yüzde 24,00’e yükseltilmişti.

Öncelikle bankaların faiz oranı ile piyasayı nasıl etkileyebildiğini anlamak için bazı kavramlar üzerinde durulması gerekir. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz;



1) Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış olarak tanımlanır. Enflasyonist ortamlarda paranın satın alma gücü, yani değeri düşer. Genelde talebin yüksek oluşundan kaynaklanır. Aşırısı ülke için zararlı oldu gibi, çok düşük olması da ekonomide durgunluk anlamına gelir. Ekonomistlerin, %2 civarındaki enflasyonu ‘olması gereken enflasyon’ ifadesi ile tanımlanmasında fikir birliği içinde olduğunu söyleyebiliriz.

2) Deflasyon: Enflasyonun tersidir. Talebin çok düşük olduğu ortamlarda görülür. İnsanlar paralarını harcamaktan çekinir ya da para sıkıntısı içerisindedir. Tüketimin çok düşmesi ekonomide durgunluğun ortaya çıkmasına neden olur. Beraberinde de işsizlin arttığı görülür.

3) Miktar Kuramı: Piyasada bir varlığın, ürünün miktarı ne kadar çok ise fiyatı da bir o kadar düşüktür. Ancak, miktarca az olan malın fiyatı ise, o ürüne ulaşmak ya da bulmak zorlaştığı için yüksektir. Aynı kural para için de geçerlidir.