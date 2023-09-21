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Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları düştü! Gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 30 seviyesine yükseltti. Faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Peki son dakika Gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları

21 Eylül 2023 Perşembe 14:50 - Güncelleme:
Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları düştü! Gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
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Altın fiyatları, Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) 2023 Eylül ayı toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası (TCMB) faizi 500 baz puan artışla yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltti. Karar sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Peki son dakika Gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti.

Karar öncesinde 26,98 TL seviyesinde olan dolar kuru, karar sonrasında 27,08'e yükseldi. Karar öncesi artıda olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, karar sonrasında eksiye geçti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

1.693,48 1.697,17

GRAM ALTIN

1.673,20 1.673,49

ONS ALTIN / USD

1.923,46 1.923,80

ONS ALTIN / TL

52.043,77 52.048,78

ÇEYREK ALTIN

2.677,12 2.736,16

ÇEYREK ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

2.709,57 2.774,88

YARIM ALTIN

5.337,50 5.472,33

YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

5.402,21 5.549,76

CUMHURİYET ALTINI

11.258,00 11.428,00

CUMHURİYET ALTINI ( KAPALI ÇARŞI )

11.258,00 11.428,00

ATA ALTIN

11.296,00 11.427,00

ATA ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

11.176,99 11.472,89

ZİYNET ALTIN

10.708,47 10.911,18

14 AYAR BİLEZİK GRAM

937,64 1.121,10

18 AYAR BİLEZİK GRAM

1.180,70 1.370,00

22 AYAR BİLEZİK GRAM

1.537,91 1.635,98

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