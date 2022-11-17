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Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın yaptığı son toplantıda faiz 150 baz puan indirilerek yüzde 10,5'e çekilmişti. Peki TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? İşte toplantının yapılacağı ve kararın açıklanacağı tarih

17 Kasım 2022 Perşembe 14:45 - Güncelleme:
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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TCMB faiz kararı için piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Ekim ayında 150 baz puan indirime giden Banka, toplantı sonrası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,50 olarak duyurmuştu. Peki kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 24.11.2022 tarihinde yapılacak.

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanmaktadır.

KASIM AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında faiz konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda kasım ayı için faiz artışı beklenmiyor.

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'ye çekildi.

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