Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir." açıklamasında bulundu.
Merkez Bankası PPK açıklamasında, "Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.
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