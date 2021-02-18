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Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 14:01 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:02
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