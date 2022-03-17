Merkez Bankası 2022'nin üçüncü faiz kararını 14.00'te açıklayacak. Banka, Şubat ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 14 'te sabit tutmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 2022'nin üçüncü toplantısını yapıyor.
Toplantının ardından faiz kararının saat 14.00'da açıklanması bekleniyor.
Merkez Bankası, 2022'nin ilk iki toplantısında faizde değişikliğe gitmemiş, politika faizini yüzde 14'te sabit tutmuştu.
AA Finans'ın bugün gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.