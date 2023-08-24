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Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Gözler Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

24 Ağustos 2023 Perşembe 08:16 - Güncelleme:
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
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Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 8'inci faiz kararını vermek üzere toplanacak.

Banka, bir önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan artırdı. Yüzde 17,5'e çıkardı.

Beklentiler, 150 ila 250 baz puan arasında bir faiz artırımı daha gelmesi yönünde.

Bir önceki ay karar metninde, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapıldı. Sadeleşme sürecinin kademeli devam edeceğinin altı çizildi.

Bu karar metninde de enflasyon gelişmeleri ve para politikasına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek.

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