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Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te yılın 5'inci faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda ise gözler faiz kararına çevrildi.

23 Mayıs 2024 Perşembe 08:49 - Güncelleme:
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
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Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından karar metni ile birlikte faiz kararı belli olacak.

Kurul en son mart ayında politika faizinde değişikliğe gitti. Politika faizi yüzde 50'ye yükseltildi.

Nisan ayı toplantısında ise Banka, faizi sabit tuttu.

Ekonomistlerle yapılan anketlerde, bu toplantıda da faiz oranının değişmeyeceği öngörülüyor.

MESAJLAR DA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Karar metninde yer alacak mesajlar da piyasaların odağında..

Kurul son karar metninde finansal koşullardaki sıkılığa dikkat çekmişti. Gecikmeli etkilere vurgu yapmıştı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun süreceği ifade edilmişti. Bu karar metninde de enflasyon gelişmeleri ve para politikası çerçevesine ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

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