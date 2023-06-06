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Ekonomi

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Haziran ayı Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı için beklenen tarihe az kaldı. Piyasalar ve yatırımcılar, Merkez Bankası (MB) faiz toplantısını bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Mayıs ayında politika faizinin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti. Peki, Haziran Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

6 Haziran 2023 Salı 10:33 - Güncelleme:
Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Haziran ayı Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Merkez Bankası (MB) faiz kararı toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Son yapılan TCMB Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8.50'de tutma kararı almıştı. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?İşte, Merkez Bankası haziran faiz kararı toplantı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı için piyasaların gözü kulağı toplantı tarihine çevrildi.

TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası haziran ayı faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası faiz kararı, Haziran ayı PPK Toplantısının yapıldığı gün kamuoyu ile paylaşılacak. Takvime göre TCMB'nin bir sonraki toplantısı Haziran ayının 22'sinde gerçekleşecek. İşte, Merkez Bankası toplantı tarihi ve faiz kararı ile ilgili detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 22.06.2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Merkez Bankası faiz kararı, aynı gün saat 14:00'te duyurulacak.

MAYIS AYI MB FAİZ KARARI TOPLANTI KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan verilerin tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisiyle gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü ve birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu belirtilerek, "Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini sürdürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerindeki ayrışma devam etmekle birlikte, takas anlaşmaları ve yeni likidite imkanlarıyla finansal istikrarı öncelikleyen eş güdümlü adımlar atılmaktadır. Finansal piyasalar, merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaktadır" denildi.

MERKEZ BANKASI 2023 TOPLANTI TAKVİMİ

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20 Temmuz

24 Ağustos

21 Eylül

26 Ekim

23 Kasım

21 Aralık

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