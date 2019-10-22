Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde 100 baz puanlık indirim gerçekleşeceğini, piyasalar tarafından aralık toplantısında da faiz indiriminin devam edebileceğinin fiyatlandığını belirtti. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim toplantısı 24 Ekim tarihinde yapılacak. Bankanın son toplanıtısı ise 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı da 24 Ekim tarihinde açıklanacak.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA!

Ekonomistler, Merkez Bankası, PPK toplantısında politika faizinde 100 baz puanlık indirim gerçekleşeceğini, piyasalar tarafından aralık toplantısında da faiz indiriminin devam edebileceğinin fiyatlandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 7'ncisi 24 Ekim'de gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 325 baz puanlık indirimle yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekilmişti.

Ekonomistler, temmuz ve eylül toplantılarında politika faizinin güçlü bir şekilde 750 baz puan indirildiğini anımsattı. Bu ayki toplantıda da politika faizinin 100 baz puanlık düşüşle yüzde 15,50'ye çekileceğini tahmin ediyor.