16.01.2020 09:44 - Güncelleme: 16.01.2020 09:44

Yurt içi piyasalarda gözler, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası 2020 toplantısı faiz kararı ne olacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Küresel piyasalarda gözler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine çevrilirken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısı bugün yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal beklenen faiz kararını saat 14:00 itibari ile düzenlenecek olan basın toplantısında açıklayacak.

MERKEZ BANKASI 2020 TOPLANTISI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Toplantının ardından faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

YURT İÇİ PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda gözler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine çevrilirken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Piyasaların gündemini uzun zamandır meşgul eden ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ilk bölümü, dün tarafların imzaladığı anlaşma ile son buldu. ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza attı. Trump, konuşmasında, anlaşmanın dönüm noktası olduğunu belirterek, ikinci faz anlaşma için çalışmalara başladıklarını ancak üçüncü faz gibi bir sürecin söz konusu olmadığını vurguladı.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He ise anlaşmanın önemine vurgu yaparak, iki ülke arasındaki anlaşmanın yeni bir dönemin işareti olduğunu ve bu iş birliğinin devam edeceğine inandıklarını ifade etti. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı. Karşılıklı misilleme adımları sonrası 2019’dan itibaren bir anlaşma için müzakere sürecine girilmişti.

PAY PİYASALARI YENİ HİKAYE ARAYIŞINA GİRECEK

Analistler, birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasına karşın ABD ile Çin arasındaki ticaret problemlerinin tamamen ortadan kalkmadığını, dolayısıyla ikinci faz anlaşma ile ilgili gelişmelerin piyasaların odağında bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Trump'ın azil soruşturması ve yıl sonundaki başkanlık seçimi nedeniyle ikinci faz anlaşma ile ilgili sürecin uzayabileceğini dile getiren analistler, rekor seviyelerde bulunan pay piyasalarının yeni hikaye arayışına gireceğini kaydetti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,31 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,19 değer kazancıyla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Nasdaq endeksi yatay seyretti.

Almanya'da dün açıklanan büyüme verisi, ekonominin, geçen yıl küresel ticaret savaşları, sıkıntı içindeki otomotiv sektörü ve Brexit kaosu nedeniyle hız keserek yüzde 0,6 ile son 6 yılın en düşük büyüme seviyesine işaret etti. Avro Bölgesi'nin sanayi üretimi de yüzde 1,5 daralarak beklentilerin altında kaldı. Verilerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,27 yükseldi.

Bugün ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasına karşın Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Altının ons fiyatı sınırlı bir düşüş kaydederken, borsalar yatay seyrediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde bulunurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.