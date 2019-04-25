Merkez Bankası, politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtilerek, "Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlendiği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir."

Duyuruda, açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği vurgulanarak, PPK toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Öte yandan AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyordu.