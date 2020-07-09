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Ekonomi

Merkez Bankası: İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor

TCMB: 'İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.'

09 Temmuz 2020 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 17:35
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