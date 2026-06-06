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Ekonomi

Merkez Bankası kararıyla Parolapara dönemi kapandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösteren Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 00:57 - Güncelleme:
Merkez Bankası kararıyla Parolapara dönemi kapandı
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TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022 tarih ve 11284/20883 sayılı TCMB'nin kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

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