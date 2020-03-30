Merkez Bankası: Kredi kartları aylık azami faiz oranları düşürüldü

DHA 30 Mart 2020 Pazartesi 08:58 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 08:58

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kredi kartı azami faiz oranlarının, bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyeceğini, ilan edilen oranlar değişiklik yapılana kadar

Merkez Bankası açıklamasına göre;

- TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.4'ten yüzde 1.25'e, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.7'den yüzde 1.55'e;

- döviz cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.12'den

yüzde 1.0'e; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.42'den yüzde 1.3'e düşürüldü.

Merkez Bankası açıklamasında, kısa vadeli kredi gereksinimi olanların "kredi kartları" yerine, "tüketici kredileri" yoluyla ihtiyaçlarını karşılamalarının menfaatlerine olacağı da belirtildi.