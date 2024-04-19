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Ekonomi

Merkez Bankası kritik anketi yayınladı: Yıl sonu dolar kuru tahmini değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu.

AA19 Nisan 2024 Cuma 12:12 - Güncelleme:
Merkez Bankası kritik anketi yayınladı: Yıl sonu dolar kuru tahmini değişti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,16 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,42 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,25'e indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 36,70'ten yüzde 35,17'ye, 24 ay sonrası için yüzde 22,67'den yüzde 22,05'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0098 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7890'dan 42,4730'a düştü.

Bir önceki anket döneminde 33,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 32,1 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 30,7 milyar dolara geriledi.

- POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te sabit kalırken, gelecek yıl için de yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye indi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.

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