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Merkez Bankası ocak ayı beklenti anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,45 olurken, katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,1847 oldu.

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TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 75 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 olan ocak ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,16'ya geriledi. Şubat ve mart ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,94 ve yüzde 1,03 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,45 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 16,46'dan yüzde 15,91'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,43'ten yüzde 12'ye indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,1847 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi önceki dönem göre artarak 6,2472'den 6,3049'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 27,4 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 24,7 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 27,4 milyar dolardan 27,6 milyar dolara düştü.

- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 1,4

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 1,5'den yüzde 1,4'e geriledi. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'de sabit kalırken, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 23,94'ten yüzde 23,74'e geriledi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 19,43 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 22,36 ve 12 ay sonrası için yüzde 18,57 oldu.

 

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